Росія накопичує понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку – Зеленський

Російські окупанти не зупиняють наступальних дій на фронті і наразі накопичують понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посилання на заяву президента під час спілкування з журналістами

Пряма мова Зеленського: "Зараз на Сумському напрямку вони накопичують війська. Більше 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи. Сьогодні (27-го травня – ред.) взяли, наприклад, 8 полонених в районі Тьоткіно (селище в Курській області РФ – ред.)".

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Деталі: Президент розповів, що також росіяни проводять диверсійні операції в Сумській області, але ЗСУ на це відповідають.

"Що стосується Сумського напрямку, то їхні найбільші, найсильніші війська сьогодні знаходяться на Курському напрямку. Для виштовхування наших військ з Курщини і для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину. Для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, в 10 кілометрів вглиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей", – пояснив Зеленський.

Він також вважає, що окупанти робитимуть усе, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області і захопити Покровськ Донецької області.

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Зеленський додав, що на Покровському напрямку, у Костянтинівці, "у нас були проблеми, але були успішні бої". За даними Зеленського, за останні дві доби (станом на 27 травня) Сили оборони на цій ділянці відтіснили росіян на 4 км.

Президент зазначив, що окупанти не можуть повністю "зняти всі свої війська з Покровського напрямку", так само, як вони не могли перекинути всі війська на Покровський напрямок, щоб захопити Покровськ.

Говорячи про Курську область РФ, він зазначив, що українські сили "вийшли з одного напрямку та увійшли на Курщині в інший напрямок".

"Є в них (росіян – ред.) і деякі фантасти, які продовжують говорити про Херсонську наступальну операцію через річку. Але зрозуміло, що це саме ті говорять – не впевнений, що в тверезому стані – росіяни, яким все одно, скільки там людей загине. Форсувати річку, ми розуміємо, що це таке на Херсонщині, сьогодні абсолютно неможливо", – підсумував Зеленський.