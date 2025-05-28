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Россия накапливает более 50 тысяч военных на Сумском направлении – Зеленский

Ирина БалачукСреда, 28 мая 2025, 10:56
Россия накапливает более 50 тысяч военных на Сумском направлении – Зеленский
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Российские оккупанты не останавливают наступательных действий на фронте и сейчас накапливают более 50 тысяч военных на Сумском направлении, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление президента во время общения с журналистами

Прямая речь Зеленского: "Сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи. Сегодня (27-го мая – ред.) взяли, например, 8 пленных в районе Теткино (поселок в Курской области РФ – ред.)".

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Детали: Президент рассказал, что также россияне проводят диверсионные операции в Сумской области, но ВСУ на это отвечают.

"Что касается Сумского направления, то их самые большие, самые сильные войска сегодня находятся на Курском направлении. Для выталкивания наших войск с Курщины и для того, чтобы подготовить наступательные действия на Сумщину. Для строительства этой буферной зоны, которую они так называют, в 10 километров вглубь Украины. Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей", – пояснил Зеленский.

Он также считает, что оккупанты будут делать все, чтобы пересечь административную границу Днепропетровской области и захватить Покровск Донецкой области.

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Зеленский добавил, что на Покровском направлении, в Константиновке, "у нас были проблемы, но были успешные бои". По данным Зеленского, за последние двое суток (по состоянию на 27 мая) Силы обороны на этом участке оттеснили россиян на 4 км.

Президент отметил, что оккупанты не могут полностью "снять все свои войска с Покровского направления", так же, как они не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск.

Говоря о Курской области РФ, он отметил, что украинские силы "вышли с одного направления и вошли на Курщине в другое направление".

"Есть у них (россиян – ред.) и некоторые фантасты, которые продолжают говорить о Херсонской наступательной операции через реку. Но понятно, что это именно те говорят – не уверен, что в трезвом состоянии – россияне, которым все равно, сколько там людей погибнет. Форсировать реку, мы понимаем, что это такое на Херсонщине, сегодня абсолютно невозможно", – подытожил Зеленский.

ЗеленскийСумская область
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