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Зеленський готовий до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Середа, 28 травня 2025, 11:23
Зеленський готовий до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі на рівні лідерів України, Росії та США у будь-якому форматі.

Джерело: Зеленський на зустрічі з журналістами, "Європейська правда" з посиланням на Суспільне

Пряма мова: "Ми готові зустрічатись на рівні лідерів. І американська сторона це знає, і "руська" сторона це знає. Ми готові до формату Трамп – Путін – я, і ми готові до формату Трамп – Путін, Трамп – Зеленський і потім втрьох.

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Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч – мені все одно. Я готовий до будь-якого формату".

Деталі: Він також розповів, що для подальших переговорів між Україною, Росією та США розглядається кілька майданчиків. Крім Стамбула, де сторони зустрічалися минулого разу, розглядається як варіант також Швейцарія і Ватикан.

"Турецька сторона знає, що ми обговорюємо питання кількох майданчиків. І що ми зробили підготовчу роботу щодо Ватикану і Швейцарії. Ватикан, в принципі, всі підтримують. Мені здається, "руські" не підтримують. Із того, що ми бачимо в медіапросторі", – сказав президент України.

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Володимир Зеленський також зазначив, що вважає важливою участь у переговорах на певному етапі і представників європейської сторони.

"Якщо якась зустріч, наприклад, про гарантії безпеки, я дуже хочу, щоб були європейці. Це про те, що вони будуть давати ці гарантії безпеки. Вони сьогодні єдині, хто вже декларував, що вони готові підтримати Україну. Наприклад, українську армію, фінансами і зброєю. Армія є невід'ємною, головною частиною гарантій безпеки для України. Чи вони потрібні в тому чи іншому вигляді на таку зустріч? Так. На рівні лідерів? Я не знаю, в якому форматі. Тому я і кажу, що ми готові до будь-яких форматів – залежить від адженди і від питань", – додав він.

Напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів він знову звернувся б до Туреччини.

Російська сторона відмовляється розглядати Святий Престол як місце проведення "мирних переговорів" з Україною, прикриваючись зокрема санкціями ЄС.

ЗеленськийТрампПутінпереговори
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