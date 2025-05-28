Останні дні травня будуть з дощами

В останні дні травня очікується дощова погода, місцями значні дощі та грози.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "29-31 травня в більшості областей короткочасні дощі, вдень 29 травня на Лівобережжі місцями грози; в суботу переважно без опадів, лише на сході та південному сході, вдень і на північному заході країни місцями короткочасний дощ".

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Деталі: Температура вночі 8-15° (в суботу на заході країни 5-10°); вдень 18-25° (у західних областях 29-31 травня 13-20°). Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві в четвер упродовж доби помірний дощ, вночі 13-15°, вдень до +20°, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У п’ятницю та суботу вночі у столиці вночі без опадів, 13-15°, вдень короткочасний дощ, до +21°, вітер південно-східний, південно-західний, 5-10 м/с.