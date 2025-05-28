Последние дни мая будут с дождями

В последние дни мая ожидается дождливая погода, местами значительные дожди и грозы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "29-31 мая в большинстве областей кратковременные дожди, днем 29 мая на Левобережье местами грозы; в субботу преимущественно без осадков, лишь на востоке и юго-востоке, днем и на северо-западе страны местами кратковременный дождь".

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Детали: Температура ночью 8-15° (в субботу на западе страны 5-10°); днем 18-25° (в западных областях 29-31 мая 13-20°). Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в четверг в течение суток умеренный дождь, ночью 13-15°, днем до +20°, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В пятницу и субботу ночью в столице ночью без осадков, 13-15°, днем кратковременный дождь, до +21°, ветер юго-восточный, юго-западный, 5-10 м/с.