Фіктивна мобілізація за $35 тисяч: в Одесі затримали організатора схеми

Правоохоронці затримали одесита, який за 35 000 доларів пообіцяв чоловіку призовного віку фіктивне оформлення на військову службу для уникнення кримінальної відповідальності.

Джерело: Одеська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, підозрюваний запропонував громадянину за 35 000 доларів організувати фіктивне працевлаштування до однієї з військових частин Одеси. Це мало не лише створити видимість мобілізації, а й слугувати підставою для зупинення судового процесу щодо обвинувачення цієї особи у скоєнні тяжких злочинів".

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фото: Одеська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, чоловік стверджував, що має зв’язки у військкоматі, військовій частині та судових органах, і обіцяв оформити необхідні документи та виплати без проходження служби.

фото: Одеська обласна прокуратура

Його затримали "на гарячому" під час отримання частини обумовленої суми. Зловмиснику повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до цієї схеми.