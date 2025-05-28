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Фиктивная мобилизация за $35 тысяч: в Одессе задержали организатора схемы

Анастасия ПроцСреда, 28 мая 2025, 14:48
Фиктивная мобилизация за $35 тысяч: в Одессе задержали организатора схемы
фото: Одесская областная прокуратура

Правоохранители задержали одессита, который за 35 000 долларов пообещал мужчине призывного возраста фиктивное оформление на военную службу для избежания уголовной ответственности.

Источник: Одесская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, подозреваемый предложил гражданину за 35 000 долларов организовать фиктивное трудоустройство в одну из воинских частей Одессы. Это должно было не только создать видимость мобилизации, но и служить основанием для приостановления судебного процесса по обвинению этого лица в совершении тяжких преступлений".

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фото: Одесская областная прокуратура

Детали: Сообщается, мужчина утверждал, что имеет связи в военкомате, воинской части и судебных органах, и обещал оформить необходимые документы и выплаты без прохождения службы.

 
фото: Одесская областная прокуратура

Его задержали "на горячем" во время получения части оговоренной суммы. Злоумышленнику сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, причастных к этой схеме.

Одессапрокуратурамобилизация
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