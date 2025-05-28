Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що після важкої хвороби помер народний депутат Сергій Швець.

Джерело: Арахамія у Telegram

Пряма мова Арахамії: "Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець".

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Деталі: Він висловив щирі співчуття родині Сергія Швеця. "Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях – від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", - зазначив Арахамія.

Довідково: Сергій Швець, 1976 року народження у 1997 році був автором та ведучим рубрик в програмах "Бомба" та "Сніданок з "1+1" на телеканалі "1+1". З 1998 по 2000 рік був спеціальним кореспондентом програми "Вікна" на телеканалі "СТБ". З 2000 по 2004 рік працював спеціальним кореспондентом програм "День сьомий", "Свобода слова" та "Факти" на телеканалі ICTV. З 2004 по 2009 рік був ведучим програм "ТСН-Варта", "Сніданок з 1+1", кореспондентом програми "ТСН".

У 2019 році був обраний народним депутатом Верховної Ради 9 скликання по 214 округу (Дніпровський район Києва) від партії "Слуга народу" як безпартійний. Член однойменної фракції. Секретар комітету з питань свободи слова.