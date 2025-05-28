Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после тяжелой болезни умер народный депутат Сергей Швец.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь Арахамии: "После длительной борьбы с тяжелой болезнью умер наш коллега, народный депутат Сергей Швец".

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Детали: Он выразил искренние соболезнования семье Сергея Швеца. "Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь - от журналистики, до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память", - отметил Арахамия.

Справочно: Сергей Швец, 1976 года рождения в 1997 году был автором и ведущим рубрик в программах "Бомба" и "Завтрак с "1+1" на телеканале "1+1". С 1998 по 2000 год был специальным корреспондентом программы "Окна" на телеканале "СТБ". С 2000 по 2004 год работал специальным корреспондентом программ "День седьмой", "Свобода слова" и "Факты" на телеканале ICTV. С 2004 по 2009 год был ведущим программ "ТСН-Варта", "Завтрак с 1+1", корреспондентом программы "ТСН".

В 2019 году был избран народным депутатом Верховной Рады 9 созыва по 214 округу (Днепровский район Киева) от партии "Слуга народа" как беспартийный. Член одноименной фракции. Секретарь комитета по вопросам свободы слова.