Німеччина обіцяє Україні військову допомогу на 5 млрд євро

Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус та України Рустем Умєров підписали у Берліні угоду щодо фінансування далекобійного озброєння українського виробництва – загалом німецький міністр пообіцяв широкий спектр підтримки, загальний обсяг якої склав близько 5 мільярдів євро.

Джерело: Міністерство оборони Німеччини, "Європейська правда"

Деталі: Умєров прибув до Берліна в рамках візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. У межах візиту було досягнуто низки ключових домовленостей.

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Зокрема, Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійних озброєнь в Україні. Перші системи, профінансовані за цією схемою, можуть бути передані ЗСУ вже найближчими тижнями.

Їх перевага – вони вже перебувають на озброєнні, що дозволяє негайно вводити їх в експлуатацію без додаткової підготовки персоналу. Як відзначають у німецькому Міноборони, значна кількість систем зброї може бути вироблена у 2025 році, однак деталі не повідомляють.

Німеччина також продовжить постачати артилерійські снаряди, системи ППО, наземне озброєння та стрілецьку зброю.

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Також підписано контракт із німецьким оборонним концерном Diehl на постачання систем протиповітряної оборони та відповідних боєприпасів.

Німеччина планує інвестиції в ремонтну інфраструктуру. Планується створення ремонтних потужностей на території України – передбачено створення спільного підприємства між українськими та німецькими оборонними компаніями.

Крім того, Німеччина надаватиме підтримку у сфері зв'язку та медицини.

"Зазначені заходи підтримки Збройних сил України мають загальний обсяг близько п'яти мільярдів євро. Кошти надходять із вже затвердженого Бундестагом бюджету", – сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу оголосив про розширення військової допомоги Україні з боку його держави, однак не став розкривати багатьох деталей у рамках нової політики обмеженого інформування про військову підтримку Києва.

Мерц також пообіцяв зробити все, щоб газопровід "Північний потік 2" не запрацював.

Мерц переконаний, що поведінка Росії у переговорах довкола російсько-української війни вказує на прагнення Кремля "тягнути час".