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Германия обещает Украине военную помощь на 5 млрд евро

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 28 мая 2025, 17:41
Германия обещает Украине военную помощь на 5 млрд евро
фото: Getty Images

Министры обороны Германии Борис Писториус и Украины Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного вооружения украинского производства – в целом немецкий министр пообещал широкий спектр поддержки, общий объем которой составил около 5 миллиардов евро.

Источник: Министерство обороны Германии, "Европейская правда"

Детали: Умеров прибыл в Берлин в рамках визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. В ходе визита было достигнуто ряд ключевых договоренностей.

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В частности, Германия будет финансировать производство дальнобойных вооружений в Украине. Первые системы, профинансированные по этой схеме, могут быть переданы ВСУ уже в ближайшие недели.

Их преимущество – они уже находятся на вооружении, что позволяет немедленно вводить их в эксплуатацию без дополнительной подготовки персонала. Как отмечают в немецком Минобороны, значительное количество систем оружия может быть произведено в 2025 году, однако детали не сообщаются.

Германия также продолжит поставлять артиллерийские снаряды, системы ПВО, наземное вооружение и стрелковое оружие.

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Также подписан контракт с немецким оборонным концерном Diehl на поставку систем противовоздушной обороны и соответствующих боеприпасов.

Германия планирует инвестиции в ремонтную инфраструктуру. Планируется создание ремонтных мощностей на территории Украины – предусмотрено создание совместного предприятия между украинскими и немецкими оборонными компаниями.

Кроме того, Германия будет оказывать поддержку в сфере связи и медицины.

"Указанные меры поддержки Вооруженных сил Украины имеют общий объем около пяти миллиардов евро. Средства поступают из уже утвержденного Бундестагом бюджета", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, канцлер Германии Фридрих Мерц в среду объявил о расширении военной помощи Украине со стороны его государства, однако не стал раскрывать многих деталей в рамках новой политики ограниченного информирования о военной поддержке Киева.

Мерц также пообещал сделать все, чтобы газопровод "Северный поток 2" не заработал.

Мерц убежден, что поведение России в переговорах вокруг российско-украинской войны указывает на стремление Кремля "тянуть время".

ПВОГермания
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