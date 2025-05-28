Туреччина підтвердила, що міністр закордонних справ приїде в Україну
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибуде з візитом до України 29–30 травня.
Джерело: 28 травня підтвердила пресслужба МЗС Туреччини, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: У заяві йдеться, що візит триватиме два дні, однак порядок денний поки не розголошується.
"Хакан Фідан, міністр закордонних справ республіки Туреччина, відвідає Україну 29-30 травня", – сказано в повідомленні.
Раніше агентство Reuters повідомляло, що після візиту до Москви Хакан Фідан прибуде до Києва для зустрічей з українськими посадовцями.
Напередодні глава МЗС Туреччини перебував з дводенним візитом у Москві, де зустрівся з лідером Росії Владіміром Путіним і головним переговорником РФ на перемовинах у Стамбулі Владіміром Мединським.
У вівторок Фідан провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.