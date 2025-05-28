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Турция подтвердила, что министр иностранных дел приедет в Украину

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникСреда, 28 мая 2025, 21:24
Турция подтвердила, что министр иностранных дел приедет в Украину
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Скриншот из видео TRT World

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет с визитом в Украину 29-30 мая.

Источник: об этом 28 мая подтвердила пресс-служба МИД Турции, сообщает "Европейская правда"

Детали: В заявлении говорится, что визит продлится два дня, однако повестка дня пока не разглашается.

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"Хакан Фидан, министр иностранных дел Республики Турция, посетит Украину 29-30 мая", – говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщало, что после визита в Москву Хакан Фидан прибыдет в Киев для встреч с украинскими чиновниками.

Накануне глава МИД Турции находился с двухдневным визитом в Москве, где встретился с лидером России Владимиром Путиным и главным переговорщиком РФ на переговорах в Стамбуле Владимиром Мединским.

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Во вторник Фидан провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

ТурцияМИД
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