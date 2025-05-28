Туреччина та Бельгія хочуть приєднатись до "коаліції дронів" для України

Туреччина та Бельгія висловили намір приєднатися до "коаліції дронів", яка діє в межах Контактної групи з питань оборони України.

Джерело: про це повідомило Міністерство оборони Латвії, яка співочолює "коаліцію дронів", пише "Європейська правда"

Деталі: На саміті "коаліції дронів" у середу глава латвійського Міноборони Андріс Спрудс оголосив, що Туреччина та Бельгія висловили намір приєднатися до коаліції.

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Міністр також зазначив, що країни-члени формату спільно внесли близько 180 мільйонів євро до спільного фонду закупівель, яким керує Велика Британія – інша очільниця "коаліції дронів".

Цей фонд призначений для централізованих закупівель безпілотних технологій поряд із національними заходами підтримки кожної країни-члена коаліції, уточнюють у Міноборони Латвії.

Сама ж Латвія оголосила про наміри виділити на потреби коаліції у 2025 році 20 мільйонів євро, які будуть спрямовані на закупівлю безпілотників, і ще 10 мільйонів євро на проєкти співпраці між латвійською та українською промисловістю.

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З моменту створення "коаліції дронів" у лютому 2024 року її держави-члени надали Україні значну підтримку. Лише у 2024 році вона сягнула загалом 1,8 млрд євро, а у 2025 році планується в розмірі 2,75 млрд євро.

Нині "коаліція дронів" налічує 18 держав, тож із приєднанням Бельгії та Туреччини їх стане 20. Цей крок потребує окремого погодження нинішніми учасниками формату.

Нагадаємо, в березні "коаліція дронів" виділила 20 млн євро для того, щоб закупити розвідувальні дрони тактичного рівня для України.

А Норвегія, як недавно стало відомо, погодилася на прохання України спрямувати більшу частку коштів на виробництво українських дронів з коштів, що передбачені на підтримку України цьогоріч.