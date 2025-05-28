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Турция и Бельгия хотят присоединиться к "коалиции дронов" для Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 28 мая 2025, 22:58
Турция и Бельгия хотят присоединиться к коалиции дронов для Украины
Фото - Министерство обороны Латвии

Турция и Бельгия выразили намерение присоединиться к "коалиции дронов", которая действует в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Источник: об этом сообщило Министерство обороны Латвии, которая сопредседательствует "коалицию дронов", пишет "Европейская правда"

Детали: На саммите "коалиции дронов" в среду глава латвийского Минобороны Андрис Спрудс объявил, что Турция и Бельгия выразили намерение присоединиться к коалиции.

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Министр также отметил, что страны-члены формата совместно внесли около 180 миллионов евро в общий фонд закупок, которым руководит Великобритания – другая руководительница "коалиции дронов".

Этот фонд предназначен для централизованных закупок беспилотных технологий наряду с национальными мерами поддержки каждой страны-члена коалиции, уточняют в Минобороны Латвии.

Сама же Латвия объявила о намерении выделить на нужды коалиции в 2025 году 20 миллионов евро, которые будут направлены на закупку беспилотников, и еще 10 миллионов евро на проекты сотрудничества между латвийской и украинской промышленностью.

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С момента создания "коалиции дронов" в феврале 2024 года ее государства-члены оказали Украине значительную поддержку. Только в 2024 году она достигла в общей сложности 1,8 млрд евро, а в 2025 году планируется в размере 2,75 млрд евро.

Сейчас "коалиция дронов" насчитывает 18 государств, а с присоединением Бельгии и Турции их станет 20. Этот шаг требует отдельного согласования нынешними участниками формата.

Напомним, в марте "коалиция дронов" выделила 20 млн евро для закупки разведывательных дронов тактического уровня для Украины.

А Норвегия, как недавно стало известно, согласилась на просьбу Украины направить большую часть средств на производство украинских дронов из средств, предусмотренных на поддержку Украины в этом году.

БельгияТурциякоалициябеспилотники
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