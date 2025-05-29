Генштаб: Українські захисники відбили 197 атак ворога, з них 52 на Покровському напрямку

Станом на 22:00 28 травня Збройні сили України відбили 197 атак російських окупаційних військ. Ворог здійснив масовані ракетні, авіаційні та артилерійські удари майже на всіх напрямках фронту. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "З початку доби відбулося 197 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах два ракетних та 60 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 114 керованих авіаційних бомб, здійснив 1205 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4036 артилерійських обстрілів".

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Деталі: Протягом дня на Покровському напрямку окупанти здійснили 52 штурмові та наступальні дії поблизу 14 населених пунктів, зокрема Миролюбівки, Мирного, Лисівки та у напрямку населених пунктів Зоря, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ, Новоукраїнка, Мирноград та Сухий Яр.

Українські воїни знищили 143 окупантів, з них 97 – безповоротно. Також знищено сім одиниць автотехніки, п’ять мотоциклів і 16 безпілотників.

На Лиманському напрямку ворог 24 рази атакував позиції українських захисників, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка й Серебрянського лісництва, а також у напрямку населених пунктів Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина.

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Росіяни 21 раз намагалися вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 15 ворожих спроб просунутися вперед у напрямку Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

На Новопавлівському напрямку оборонці України зупинили 14 атак противника у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Запоріжжя, Комар та Мирне.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Загризового та Зеленого Гаю.

На Оріхівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень поблизу Щербаків, Степового, Новоданилівки та Роботиного. Одне з них досі триває.

Окупанти тричі атакували українські позиції у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого на Харківському напрямку.

На Сіверському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога поблизу Верхньокам’янського та Григорівки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві атаки на українські позиції.

На Гуляйпільському напрямку росіяни завдали авіаційного удару по Малинівці.

37 бойових зіткнень відбулося від початку доби на Курському напрямку. Ворог здійснив 193 артилерійські обстріли, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 16 авіаударів зі скиданням 30 керованих бомб.