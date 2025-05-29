Генштаб: Украинские защитники отбили 197 атак врага, из них 52 на Покровском направлении

По состоянию на 22:00 28 мая Вооруженные силы Украины отбили 197 атак российских оккупационных войск. Враг совершил массированные ракетные, авиационные и артиллерийские удары почти на всех направлениях фронта. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "С начала суток произошло 197 боевых столкновений, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных и 60 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 114 управляемых авиационных бомб, совершил 1205 ударов дронами-камикадзе, совершил 4036 артиллерийских обстрелов".

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Детали: В течение дня на Покровском направлении оккупанты совершили 52 штурмовые и наступательные действия вблизи 14 населенных пунктов, в частности Миролюбовки, Мирного, Лысовки и в направлении населенных пунктов Заря, Русин Яр, Новониколаевка, Яблоновка. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Длинная Балка, Заря, Александро-Калиново, Новоторецкое, Покровск, Новоукраинка, Мирноград и Сухой Яр.

Украинские воины уничтожили 143 оккупантов, из них 97 - безвозвратно. Также уничтожено семь единиц автотехники, пять мотоциклов и 16 беспилотников.

На Лиманском направлении враг 24 раза атаковал позиции украинских защитников, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодязи, Надежда, Грековка и Серебрянского лесничества, а также в направлении населенных пунктов Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина.

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Россияне 21 раз пытались вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Дилиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калиново.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили 15 вражеских попыток продвинуться вперед в направлении Марково, Предтечино и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Новопавловском направлении защитники Украины остановили 14 атак противника в районах населенных пунктов Константинополь, Багатир, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле и в направлении Воскресенки и Одрадного. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Запорожье, Комар и Мирное.

На Купянском направлении противник восемь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Загрызово и Зеленого Гая.

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений вблизи Щербаков, Степного, Новоданиловки и Роботино. Одно из них до сих пор продолжается.

Оккупанты трижды атаковали украинские позиции в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого на Харьковском направлении.

На Северском направлении украинские воины остановили три атаки врага вблизи Верхнекаменского и Григорьевки.

На Приднепровском направлении враг совершил две атаки на украинские позиции.

На Гуляйпольском направлении россияне нанесли авиационный удар по Малиновке.

37 боевых столкновений произошло с начала суток на Курском направлении. Враг совершил 193 артиллерийских обстрела, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО), 16 авиаударов со сбросом 30 управляемых бомб.