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В Санкт-Петербурзі горить стратегічне підприємство з виробництва мікроелектроніки

Іван Д'яконовЧетвер, 29 травня 2025, 04:00
В Санкт-Петербурзі горить стратегічне підприємство з виробництва мікроелектроніки
Фото: МНС Росії

У ніч на 29 травня в російському Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на території заводу "Авангард", що спеціалізується на виробництві мікроелектроніки та має статус стратегічного підприємства Росії.

Джерело: російські Telegram-канали з посиланням на очевидців, місцеві екстрені служби

Деталі: Згідно з повідомленнями, пожежа виникла близько першої години ночі на території приміщень, де виготовляли та збирали мікросхеми. За даними "SHOT", над місцем пожежі піднімався потужний стовп густого чорного диму, а полум’я охопило площу близько 100 квадратних метрів.

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"Проходять роботи з гасіння пожежі у виробничій будівлі на Кондратівському проспекті, 72. На 5-му поверсі 6-поверхової будівлі відбувається горіння на площі 100 кв. метрів", – йдеться в заяві МНС Санкт-Петербурга.

Telegram-канали "Питерская Хроника" та "SHOT" з посиланням на очевидців також повідомили про гучні вибухи, які пролунали перед пожежею. Утім, жодних офіційних повідомлень про атаку безпілотників не надходило.

Довідково: Завод "Авангард", на якому сталася пожежа, є великим науково-виробничим підприємством. Він виготовляє продукцію радіоелектроніки, мікросхемотехніки, прилади, а також базові конструкції для радіоелектронної апаратури. Завод має статус Федерального науково-виробничого центру та входить до переліку стратегічних і системоутворювальних підприємств РФ.

Росіяпожежа
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