Маск йде у відставку, не виконавши обіцянку скоротити державні витрати

Мільярдер Ілон Маск оголосив про відставку з посади Спеціального державного службовця у Департаменті ефективності уряду США (DOGE), не досягнувши поставленої цілі – зекономити трильйони доларів бюджетних коштів. Його амбіційна ініціатива закінчилась скандалами, критикою та падінням довіри.

Джерело: Маск на своїй платформі X, Bloomberg з посиланням на представника Білого дому, який говорив на умовах анонімності

Пряма мова Маска: "Оскільки мій призначений термін як Спеціального урядового службовця завершується, я хочу подякувати президенту Трампу за можливість зменшити марні витрати. Місія DOGE лише посилюватиметься з часом, перетворюючись на спосіб життя в усьому уряді".

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Деталі: Маск пішов у відставку на тлі зростаючої критики та політичного тиску. Його програма реформ призвела до скорочення десятків тисяч державних службовців і навіть ліквідації окремих агентств, однак фінансового ефекту, який обіцяв Маск, досягнуто не було.

Дослівно: "Первісно Трамп визначив завершення цієї ініціативи на 4 липня 2026 року, даючи DOGE майже 18 місяців на пошук $2 трильйонів економії, як обіцяв Маск. Згодом він знизив цю мету до $1 трильйона, а потім і до $150 мільярдів".

Деталі: За словами представника Білого дому, Маск сам ініціював процес звільнення, яке було погоджене з президентом. Своє рішення Маск оголосив після інтерв’ю, у якому він жорстко розкритикував флагманський податковий законопроєкт адміністрації Трампа – "Один великий прекрасний закон", заявивши, що той не сприятиме істотному зменшенню дефіциту федерального бюджету.

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Маск жартував, що його посада в Білому домі – "головний ніхто", і наполягав, що не є ключовим для місії.

Діяльність департаменту викликала серію судових позовів через сумнівні повноваження і неточні дані щодо ефективності. Маска звинувачували в потенційному конфлікті інтересів, оскільки його компанії – зокрема Tesla і SpaceX – мають контракти з державою.

Передісторія: