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Маск уходит в отставку, не выполнив обещание сократить государственные расходы

Иван ДьяконовЧетверг, 29 мая 2025, 06:55
Маск уходит в отставку, не выполнив обещание сократить государственные расходы
Ілон Маск. Фото: Getty Images

Миллиардер Илон Маск объявил об отставке с поста специального государственного служащего в Департаменте эффективности правительства США (DOGE), не достигнув поставленной цели – сэкономить триллионы долларов бюджетных средств. Его амбициозная инициатива закончилась скандалами, критикой и падением доверия.

Источник: Маск на своей платформе X, Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома, который говорил на условиях анонимности

Прямая речь Маска: "Поскольку мой назначенный срок в качестве специального правительственного служащего заканчивается, я хочу поблагодарить президента Трампа за возможность сократить бесполезные расходы. Миссия DOGE будет только усиливаться со временем, превращаясь в образ жизни во всем правительстве".

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Детали: Маск ушел в отставку на фоне растущей критики и политического давления. Его программа реформ привела к сокращению десятков тысяч государственных служащих и даже ликвидации отдельных агентств, однако финансового эффекта, который обещал Маск, достигнуто не было.

Дословно: "Первоначально Трамп определил завершение этой инициативы на 4 июля 2026 года, давая DOGE почти 18 месяцев на поиск $2 триллионов экономии, как обещал Маск. Впоследствии он снизил эту цель до $1 триллиона, а затем и до $150 миллиардов".

Детали: По словам представителя Белого дома, Маск сам инициировал процесс увольнения, которое было согласовано с президентом. Свое решение Маск объявил после интервью, в котором он жестко раскритиковал флагманский налоговый законопроект администрации Трампа – "Один большой прекрасный закон", заявив, что тот не будет способствовать существенному уменьшению дефицита федерального бюджета.

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Маск шутил, что его должность в Белом доме – "главный никто", и настаивал, что не является ключевым для миссии. 

Деятельность департамента вызвала серию судебных исков из-за сомнительных полномочий и неточных данных об эффективности. Маска обвиняли в потенциальном конфликте интересов, поскольку его компании – в частности Tesla и SpaceX – имеют контракты с государством.

Предыстория:

  • 28 мая Илон Маск жестко раскритиковал главную налоговую инициативу Дональда Трампа, заявив, что он увеличивает бюджетный дефицит и "подрывает работу, которую выполняет команда DOGE".
  • 20 мая президент США Дональд Трамп объявил о своем "большом, красивом" налоговом законе, который, по опасениям инвесторов, может значительно увеличить государственный долг США.

США
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