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Німецька "подруга Путіна" звинуватила Мерца і Зеленського в саботажі переговорів з РФ

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 29 травня 2025, 09:27
Німецька подруга Путіна звинуватила Мерца і Зеленського в саботажі переговорів з РФ
Вагенкнехт. Ілюстративне фото: Getty Images

Лідерка німецького ультралівого Альянсу Сара Вагенкнехт розкритикувала домовленості між Берліном і Києвом у сфері озброєння, заявивши, що такі дії свідчать про відсутність зацікавленості канцлера Фрідріха Мерца і президента України Володимира Зеленського у мирі з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: Вона вважає, що зустріч Зеленського і Мерца в Берліні була скоріше воєнним самітом.

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"Це був саміт з питань озброєнь, який цементує війну і продовжує смерть. Зустріч показує, що Мерц і Зеленський не мають серйозних намірів вести переговори. Більше зброї, більше санкцій, жодних компромісів: хіба це має привести Путіна за стіл переговорів?" – сказала Вагенкнехт.

"Якщо Зеленський буде продовжувати в тому ж дусі, Україна буде в кінцевому підсумку повністю зруйнована. Це також відповідальність канцлера. Це обурливо, що Мерц продовжує тримати громадськість у невіданні щодо питання Taurus", – заявила вона.

За її словами, передача крилатих ракет Україні Німеччиною була б оголошенням війни Москві.

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"Замість того, щоб постійно вказувати пальцем на Путіна і його нібито неготовність до переговорів, Мерц мав би використати можливість для пошуку компромісної лінії для переговорів з українським президентом", – вважає очільниця АСВ.

"Відмова від вступу України до НАТО стала б доказом того, що Зеленський і європейці серйозно налаштовані на переговори", – сказала вона.

Нагадаємо:

  • У Берліні 28 травня український президент провів зустрічі з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем, президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та головою Бундестагу Юлією Кльокнер. 
  • Під час візиту Німеччина пообіцяла нову військову допомогу Україні на 5 млрд євро.
  • Серед іншого, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. За словами Умєрова, загальна вартість контракту – 2,2 мільярда євро.

НімеччинаМерцЗеленськийПутін
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