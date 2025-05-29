Лідерка німецького ультралівого Альянсу Сара Вагенкнехт розкритикувала домовленості між Берліном і Києвом у сфері озброєння, заявивши, що такі дії свідчать про відсутність зацікавленості канцлера Фрідріха Мерца і президента України Володимира Зеленського у мирі з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: Вона вважає, що зустріч Зеленського і Мерца в Берліні була скоріше воєнним самітом.

Реклама:

"Це був саміт з питань озброєнь, який цементує війну і продовжує смерть. Зустріч показує, що Мерц і Зеленський не мають серйозних намірів вести переговори. Більше зброї, більше санкцій, жодних компромісів: хіба це має привести Путіна за стіл переговорів?" – сказала Вагенкнехт.

"Якщо Зеленський буде продовжувати в тому ж дусі, Україна буде в кінцевому підсумку повністю зруйнована. Це також відповідальність канцлера. Це обурливо, що Мерц продовжує тримати громадськість у невіданні щодо питання Taurus", – заявила вона.

За її словами, передача крилатих ракет Україні Німеччиною була б оголошенням війни Москві.

РЕКЛАМА:

"Замість того, щоб постійно вказувати пальцем на Путіна і його нібито неготовність до переговорів, Мерц мав би використати можливість для пошуку компромісної лінії для переговорів з українським президентом", – вважає очільниця АСВ.

"Відмова від вступу України до НАТО стала б доказом того, що Зеленський і європейці серйозно налаштовані на переговори", – сказала вона.

Нагадаємо: