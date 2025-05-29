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Немецкая "подруга Путина" обвинила Мерца и Зеленского в саботаже переговоров с РФ

Иванна Костина, Анастасия ПроцЧетверг, 29 мая 2025, 09:27
Немецкая подруга Путина обвинила Мерца и Зеленского в саботаже переговоров с РФ
Вагенкнехт. Иллюстративное фото: Getty Images

Лидер немецкого ультралевого Альянса Сара Вагенкнехт раскритиковала договоренности между Берлином и Киевом в сфере вооружения, заявив, что такие действия свидетельствуют об отсутствии заинтересованности канцлера Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского в мире с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: Она считает, что встреча Зеленского и Мерца в Берлине была скорее военным саммитом.

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"Это был саммит по вопросам вооружений, который цементирует войну и продолжает смерть. Встреча показывает, что Мерц и Зеленский не имеют серьезных намерений вести переговоры. Больше оружия, больше санкций, никаких компромиссов: разве это должно привести Путина за стол переговоров?" – сказала Вагенкнехт.

"Если Зеленский будет продолжать в том же духе, Украина в конечном итоге будет полностью разрушена. Это также ответственность канцлера. Возмутительно, что Мерц продолжает держать общественность в неведении по вопросу Taurus", – заявила она.

По ее словам, передача крылатых ракет Украине Германией была бы объявлением войны Москве.

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"Вместо того чтобы постоянно указывать пальцем на Путина и его якобы неготовность к переговорам, Мерц должен был бы использовать возможность для поиска компромиссной линии для переговоров с украинским президентом", – считает глава АСВ.

"Отказ от вступления Украины в НАТО стал бы доказательством того, что Зеленский и европейцы серьезно настроены на переговоры", – сказала она.

Напомним:

  • В Берлине 28 мая украинский президент провел встречи с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Кёкнер.
  • Во время визита Германия пообещала новую военную помощь Украине на 5 млрд евро.
  • Среди прочего, был подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. По словам Умерова, общая стоимость контракта – 2,2 млрд евро.

ГерманияМерцЗеленскийПутин
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