Лидер немецкого ультралевого Альянса Сара Вагенкнехт раскритиковала договоренности между Берлином и Киевом в сфере вооружения, заявив, что такие действия свидетельствуют об отсутствии заинтересованности канцлера Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского в мире с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: Она считает, что встреча Зеленского и Мерца в Берлине была скорее военным саммитом.

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"Это был саммит по вопросам вооружений, который цементирует войну и продолжает смерть. Встреча показывает, что Мерц и Зеленский не имеют серьезных намерений вести переговоры. Больше оружия, больше санкций, никаких компромиссов: разве это должно привести Путина за стол переговоров?" – сказала Вагенкнехт.

"Если Зеленский будет продолжать в том же духе, Украина в конечном итоге будет полностью разрушена. Это также ответственность канцлера. Возмутительно, что Мерц продолжает держать общественность в неведении по вопросу Taurus", – заявила она.

По ее словам, передача крылатых ракет Украине Германией была бы объявлением войны Москве.

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"Вместо того чтобы постоянно указывать пальцем на Путина и его якобы неготовность к переговорам, Мерц должен был бы использовать возможность для поиска компромиссной линии для переговоров с украинским президентом", – считает глава АСВ.

"Отказ от вступления Украины в НАТО стал бы доказательством того, что Зеленский и европейцы серьезно настроены на переговоры", – сказала она.

Напомним: