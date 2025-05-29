Пов'язані з РФ хакери намагалися атакувати Міноборони Британії під виглядом журналістів
Пов’язана з Росією хакерська група провела кібершпигунську операцію проти Міністерства оборони Великої Британії, видаючи себе за журналістів. Атаку вдалося зірвати.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News
Деталі: Подробиці зірваної хакерської атаки з'явилися після того, як міністр оборони Джон Гілі заявив, що британські військові посилюють власні наступальні можливості для проведення кібератак проти ворожих держав, таких як Росія, в рамках довгоочікуваного перегляду оборонної системи Британії.
Очікується, що Стратегічний оборонний огляд буде опублікований в понеділок. Він був презентований прем'єр-міністром Кіром Стармером в липні минулого року і виходить напередодні саміту членів НАТО в червні.
"Характер війни змінюється", – сказав Гілі групі журналістів під час візиту до захищеного об'єкту у Вілтширі, де розташована команда, яка відбила російську кібератаку.
"Міністерство оборони виявило фішингову кампанію, спрямовану на персонал з метою розповсюдження шкідливого програмного забезпечення", – йдеться в аналізі Національного центру кібербезпеки (NCSC).
"Початкова кампанія складалася з двох електронних листів на журналістську тематику, в яких намагалися представити новинну організацію. Друга кампанія мала фінансову тематику і спрямовувалася на комерційний файлообмінник", – розповіли в центрі.
Посадовець розповів, що на виявлення атаки пішло близько години.
За словами другого посадовця, шкідливе програмне забезпечення було пов'язане з російською хакерською групою під назвою RomCom.
Нагадаємо:
- У Північноатлантичному Альянсі висунули ідею включити витрати на кібербезпеку та діяльність, пов'язану з охороною кордонів і узбережжя, до нового цільового показника "довколавійськових" витрат альянсу в розмірі 1,5% ВВП.
- Як відомо, 28 травня уряд Чехії заявив, що за кібератакою на МЗС країни, яка тривала з 2022 року, стоїть Китай.