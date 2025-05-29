Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пов'язані з РФ хакери намагалися атакувати Міноборони Британії під виглядом журналістів

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 29 травня 2025, 10:22
Пов'язані з РФ хакери намагалися атакувати Міноборони Британії під виглядом журналістів
Ілюстративне фото: Getty Images

Пов’язана з Росією хакерська група провела кібершпигунську операцію проти Міністерства оборони Великої Британії, видаючи себе за журналістів. Атаку вдалося зірвати.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Подробиці зірваної хакерської атаки з'явилися після того, як міністр оборони Джон Гілі заявив, що британські військові посилюють власні наступальні можливості для проведення кібератак проти ворожих держав, таких як Росія, в рамках довгоочікуваного перегляду оборонної системи Британії.

Реклама:

Очікується, що Стратегічний оборонний огляд буде опублікований в понеділок. Він був презентований прем'єр-міністром Кіром Стармером в липні минулого року і виходить напередодні саміту членів НАТО в червні.

"Характер війни змінюється", – сказав Гілі групі журналістів під час візиту до захищеного об'єкту у Вілтширі, де розташована команда, яка відбила російську кібератаку.

"Міністерство оборони виявило фішингову кампанію, спрямовану на персонал з метою розповсюдження шкідливого програмного забезпечення", – йдеться в аналізі Національного центру кібербезпеки (NCSC).

РЕКЛАМА:

"Початкова кампанія складалася з двох електронних листів на журналістську тематику, в яких намагалися представити новинну організацію. Друга кампанія мала фінансову тематику і спрямовувалася на комерційний файлообмінник", – розповіли в центрі.

Посадовець розповів, що на виявлення атаки пішло близько години.

За словами другого посадовця, шкідливе програмне забезпечення було пов'язане з російською хакерською групою під назвою RomCom.

Нагадаємо:

  • У Північноатлантичному Альянсі висунули ідею включити витрати на кібербезпеку та діяльність, пов'язану з охороною кордонів і узбережжя, до нового цільового показника "довколавійськових" витрат альянсу в розмірі 1,5% ВВП.
  • Як відомо, 28 травня уряд Чехії заявив, що за кібератакою на МЗС країни, яка тривала з 2022 року, стоїть Китай.

Велика БританіяхакериРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Портнов напередодні вбивства зустрічався з Татаровим і Сухачовим – джерела
Посольство України заперечило скорочення візиту Зеленського до Німеччини
відеоУ Росії від вибуху загинув заступник мера, який наводив ракети на Маріуполь
Маск йде у відставку, не виконавши обіцянку скоротити державні витрати
Федеральний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними та заблокував їх дію
Умєров передав Росії документ щодо позиції України на переговорах та очікує їхній "меморандум"
Усі новини...
Велика Британія
Директива проти домінації McLaren та загострення в боротьбі за чемпіонство: прев'ю Гран-прі Іспанії
Норріс "вбив" надії Ferrari, ідея двох піт-стопів провалилася: підсумки етапу Формули-1 в Монако
У Ліверпулі автівка в'їхала в натовп під час святкування перемоги футбольного клубу
Останні новини
12:16
Вчителі щодня виконують додаткову роботу, за яку їм не платять. Омбудсменка розповіла, яку саме
12:14
Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через допуск білорусів
12:13
Росіяни убили 2 людей у Бериславі: атакували з дрона  
12:11
Іванішвілі відмовився зустрічатися з послом США з "посланням" від адміністрації Трампа
12:00
В Україні запустили новий комплекс з виробництва спецпричепів
11:51
Приховав майна на понад 83 мільйони: чиновнику міграційної служби Одещини оголосили підозру
11:51
Компанія дружини Веревського стала найбільшим покупцем сільгоспземель
11:42
Портнов напередодні вбивства зустрічався з Татаровим і Сухачовим – джерела
11:25
Погрожували "підірвати" школу і вимагали 3 мільйони гривень викупу: у Сумах викрили двох юнаків
11:21
Ринки злетіли після блокування мит Трампа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: