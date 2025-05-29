Пов'язані з РФ хакери намагалися атакувати Міноборони Британії під виглядом журналістів

Пов’язана з Росією хакерська група провела кібершпигунську операцію проти Міністерства оборони Великої Британії, видаючи себе за журналістів. Атаку вдалося зірвати.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Подробиці зірваної хакерської атаки з'явилися після того, як міністр оборони Джон Гілі заявив, що британські військові посилюють власні наступальні можливості для проведення кібератак проти ворожих держав, таких як Росія, в рамках довгоочікуваного перегляду оборонної системи Британії.

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Очікується, що Стратегічний оборонний огляд буде опублікований в понеділок. Він був презентований прем'єр-міністром Кіром Стармером в липні минулого року і виходить напередодні саміту членів НАТО в червні.

"Характер війни змінюється", – сказав Гілі групі журналістів під час візиту до захищеного об'єкту у Вілтширі, де розташована команда, яка відбила російську кібератаку.

"Міністерство оборони виявило фішингову кампанію, спрямовану на персонал з метою розповсюдження шкідливого програмного забезпечення", – йдеться в аналізі Національного центру кібербезпеки (NCSC).

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"Початкова кампанія складалася з двох електронних листів на журналістську тематику, в яких намагалися представити новинну організацію. Друга кампанія мала фінансову тематику і спрямовувалася на комерційний файлообмінник", – розповіли в центрі.

Посадовець розповів, що на виявлення атаки пішло близько години.

За словами другого посадовця, шкідливе програмне забезпечення було пов'язане з російською хакерською групою під назвою RomCom.

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