Связанные с РФ хакеры пытались атаковать Минобороны Британии под видом журналистов

Связанная с Россией хакерская группа провела кибершпионскую операцию против Министерства обороны Великобритании, выдавая себя за журналистов. Атаку удалось сорвать.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Подробности сорванной хакерской атаки появились после того, как министр обороны Джон Хили заявил, что британские военные усиливают собственные наступательные возможности для проведения кибератак против враждебных государств, таких как Россия, в рамках долгожданного пересмотра оборонной системы Британии.

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Ожидается, что Стратегический оборонный обзор будет опубликован в понедельник. Он был презентован премьер-министром Киром Стармером в июле прошлого года и выходит в преддверии саммита членов НАТО в июне.

"Характер войны меняется", – сказал Хили группе журналистов во время визита на защищенный объект в Уилтшире, где расположена команда, отразившая российскую кибератаку.

"Министерство обороны обнаружило фишинговую кампанию, направленную на персонал с целью распространения вредоносного программного обеспечения", – говорится в анализе Национального центра кибербезопасности (NCSC).

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"Начальная кампания состояла из двух электронных писем на журналистскую тематику, в которых пытались представить новостную организацию. Вторая кампания имела финансовую тематику и направлялась на коммерческий файлообменник", – рассказали в центре.

Чиновник рассказал, что на обнаружение атаки ушло около часа.

По словам второго чиновника, вредоносное программное обеспечение было связано с российской хакерской группой под названием RomCom.

Напомним: