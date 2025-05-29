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Связанные с РФ хакеры пытались атаковать Минобороны Британии под видом журналистов

Иванна Костина, Анастасия ПроцЧетверг, 29 мая 2025, 10:22
Связанные с РФ хакеры пытались атаковать Минобороны Британии под видом журналистов
Иллюстративное фото: Getty Images

Связанная с Россией хакерская группа провела кибершпионскую операцию против Министерства обороны Великобритании, выдавая себя за журналистов. Атаку удалось сорвать.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Подробности сорванной хакерской атаки появились после того, как министр обороны Джон Хили заявил, что британские военные усиливают собственные наступательные возможности для проведения кибератак против враждебных государств, таких как Россия, в рамках долгожданного пересмотра оборонной системы Британии.

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Ожидается, что Стратегический оборонный обзор будет опубликован в понедельник. Он был презентован премьер-министром Киром Стармером в июле прошлого года и выходит в преддверии саммита членов НАТО в июне.

"Характер войны меняется", – сказал Хили группе журналистов во время визита на защищенный объект в Уилтшире, где расположена команда, отразившая российскую кибератаку.

"Министерство обороны обнаружило фишинговую кампанию, направленную на персонал с целью распространения вредоносного программного обеспечения", – говорится в анализе Национального центра кибербезопасности (NCSC).

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"Начальная кампания состояла из двух электронных писем на журналистскую тематику, в которых пытались представить новостную организацию. Вторая кампания имела финансовую тематику и направлялась на коммерческий файлообменник", – рассказали в центре.

Чиновник рассказал, что на обнаружение атаки ушло около часа.

По словам второго чиновника, вредоносное программное обеспечение было связано с российской хакерской группой под названием RomCom.

Напомним:

  • В Североатлантическом Альянсе выдвинули идею включить расходы на кибербезопасность и деятельность, связанную с охраной границ и побережья, в новый целевой показатель "околовоенных" расходов альянса в размере 1,5% ВВП.
  • Как известно, 28 мая правительство Чехии заявило, что за кибератакой на МИД страны, которая длилась с 2022 года, стоит Китай.

ВеликобританияхакерыРосcия
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