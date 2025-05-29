Суд визнав очільника Нацбанку Словаччини Кажиміра винним у хабарництві

Очільника Національного банку Словаччини та колишнього міністра фінансів Петра Кажиміра визнали винним у корупції. Суд призначив йому штраф у 200 тисяч євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Рішення ухвалив Спеціалізований кримінальний суд у місті Пезінок за одноосібною участю судді Мілана Цисаріка. Альтернативним до штрафу покаранням для Кажиміра могло стати позбавлення волі строком до одного року.

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Вирок не є остаточним. Обидві сторони можуть подати апеляцію.

Згідно з вироком, Кажимір у 2017 році дав хабар тодішньому голові Фінансової адміністрації Франтішеку Імрече, щоб отримати інформацію про податкові справи кількох компаній і таким чином допомогти їм сплатити надмірні відрахування з ПДВ на суму понад три мільйони євро. За даними прокуратури, за це він мав дати Імрече хабар у розмірі 48 тисяч євро.

Частку в компаніях також мав бізнесмен Ладіслав Рехак, у якого Кажимір, будучи міністром, купив за вигідною ціною віллу біля Славіна в Братиславі.

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Суд також постановив, що 48 тисяч євро, які Франтішек Імрече передав поліції в якості вищезгаданого хабара від Петера Кажиміра, будуть конфісковані на користь держави.

Напередодні винесення вироку керівник центробанку розіслав друзям, знайомим і офіційним контактам листа, в якому різко критикує дії судді Мілана Цисаріка і називає весь процес сфабрикованим. "У мене є всі підстави вважати, що в четвер, 29 травня 2025 року, суддя Спеціалізованого кримінального суду Мілан Цисарик має намір визнати мене винним. У безглуздому і сфабрикованому з самого початку процесі, до того ж без жодних доказів", – пише Кажимір у листі.

У ньому він підкреслює, що його звинувачують не в отриманні хабаря, а в тому, що він нібито його давав. Кажімир також стверджує, що звинувачення ґрунтуються на "брехні" і що він ніколи не давав жодного хабаря.

Сам судовий процес відзначився низкою ускладнень і несподіваних поворотів. Суддя Мілан Цисарік спочатку прийняв рішення щодо Кажиміра в закритому режимі – за допомогою кримінальної постанови. Спочатку він засудив його до штрафу в розмірі 100 тисяч євро за хабарництво. Однак обвинувачення і Кажимір не погодилися з постановою, тому справу довелося розглядати в суді.

Справа про корупцію голови Нацбанку викликала інтенсивні дискусії, особливо щодо питання строку давності. З огляду на те, що діяння нібито мали місце у 2017 та 2018 роках, захист стверджував, що справа вже мала б бути закрита за давністю завдяки урядовим поправкам до Кримінального кодексу – найпізніше на межі 2021 та 2022 років. Згідно з новим законом, до хабарництва застосовується трирічний термін давності.

Тому очікувалося, що суддя Цисарік припинить переслідування Кажиміра через закінчення терміну давності. Але суддя вирішив не продовжувати справу, а перекваліфікувати діяння. Згідно з черговою поправкою до кримінальних кодексів, до злочинів, пов'язаних з можливою шкодою інтересам ЄС, застосовуються суворіші строки давності. У даному випадку йдеться про п'ятирічний термін, тож, на думку судді Цисаріка, справа не є такою, що втратила свою актуальність.

Важливим фактором у цій справі є те, що передбачуваний хабар був пов'язаний з ПДВ. Європейський прокурор Юрай Новоцький пояснив, що питання ПДВ – це справа Європейського Союзу, оскільки існує кілька рішень Суду ЄС з цього приводу.

Петер Кажимір очолює Нацбанк Словаччини з 2019 року. Його повноваження закінчуються вже за кілька днів – у неділю, 1 червня 2025 року.

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