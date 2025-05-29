Суд признал главу Нацбанка Словакии Кажимира виновным во взяточничестве

Главу Национального банка Словакии и бывшего министра финансов Петра Кажимира признали виновным в коррупции. Суд назначил ему штраф в 200 тысяч евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality

Детали: Решение принял Специализированный уголовный суд в городе Пезинок при единоличном участии судьи Милана Цисарика. Альтернативным наказанием для Кажимира могло стать лишение свободы на срок до одного года.

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Приговор не является окончательным. Обе стороны могут подать апелляцию.

Согласно приговору, Кажимир в 2017 году дал взятку тогдашнему главе Финансовой администрации Франтишеку Имрече, чтобы получить информацию о налоговых делах нескольких компаний и таким образом помочь им уплатить чрезмерные отчисления по НДС на сумму более трех миллионов евро. По данным прокуратуры, за это он должен был дать Имрече взятку в размере 48 тысяч евро.

Долю в компаниях также имел бизнесмен Ладислав Рехак, у которого Кажимир, будучи министром, купил по выгодной цене виллу возле Славина в Братиславе.

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Суд также постановил, что 48 тысяч евро, которые Франтишек Имрече передал полиции в качестве вышеупомянутой взятки от Петера Кажимира, будут конфискованы в пользу государства.

Накануне вынесения приговора глава центробанка разослал друзьям, знакомым и официальным контактам письмо, в котором резко критикует действия судьи Милана Цисарика и называет весь процесс сфабрикованным. "У меня есть все основания полагать, что в четверг, 29 мая 2025 года, судья Специализированного уголовного суда Милан Цисарик намерен признать меня виновным. В бессмысленном и сфабрикованном с самого начала процессе, к тому же без каких-либо доказательств", – пишет Кажимир в письме.

В нем он подчеркивает, что его обвиняют не в получении взятки, а в том, что он якобы ее давал. Кажимир также утверждает, что обвинения основаны на "лжи" и что он никогда не давал никаких взяток.

Сам судебный процесс ознаменовался рядом осложнений и неожиданных поворотов. Судья Милан Цисарик сначала принял решение по Кажимиру в закрытом режиме – с помощью уголовного постановления. Сначала он приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч евро за взяточничество. Однако обвинение и Кажимир не согласились с постановлением, поэтому дело пришлось рассматривать в суде.

Дело о коррупции главы Нацбанка вызвало интенсивные дискуссии, особенно по вопросу срока давности. Учитывая, что деяния якобы имели место в 2017 и 2018 годах, защита утверждала, что дело уже должно было быть закрыто по давности благодаря правительственным поправкам к Уголовному кодексу – самое позднее на границе 2021 и 2022 годов. Согласно новому закону, к взяточничеству применяется трехлетний срок давности.

Поэтому ожидалось, что судья Цисарик прекратит преследование Кажимира из-за истечения срока давности. Но судья решил не продолжать дело, а переквалифицировать деяния. Согласно очередной поправке к уголовным кодексам, к преступлениям, связанным с возможным ущербом интересам ЕС, применяются более строгие сроки давности. В данном случае речь идет о пятилетнем сроке, поэтому, по мнению судьи Цисарика, дело не утратило своей актуальности.

Важным фактором в этом деле является то, что предполагаемая взятка была связана с НДС. Европейский прокурор Юрай Новоцкий пояснил, что вопрос НДС – это дело Европейского Союза, поскольку существует несколько решений Суда ЕС по этому поводу.

Петер Кажимир возглавляет Нацбанк Словакии с 2019 года. Его полномочия истекают уже через несколько дней – в воскресенье, 1 июня 2025 года.

Напомним: