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Червень прийде з дощами, але опади прогнозують не всюди

Ірина БалачукЧетвер, 29 травня 2025, 13:12
Червень прийде з дощами, але опади прогнозують не всюди
Фото ілюстративне з pixabay.com

Останні дні травня та початок літа будуть дощовими, однак 1 червня опади очікують лише на заході та південному сході.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "30 травня вночі у західних та східних областях, вдень в Україні, крім заходу, 31 травня на Лівобережжі, в Криму та в західних областях невеликі та помірні короткочасні дощі, подекуди з грозою".

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Деталі: Температура вночі 9-16° (31 травня в західних областях 6-11°), вдень в більшості областей 18-25° (30 травня на заході країни 15-20°); в Карпатах вночі 3-10°, вдень 11-18°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві в п’ятницю невеликий дощ, вночі 12-14°, вдень до +21°, в суботу без опадів, вночі 12-14°, вдень до +24°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

1 червня в Україні переважно без опадів, лише на південному сході країни, вдень і на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ. Температура вночі 10-15°, вдень 22-25°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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У Києві в перший день літа мінлива хмарність, без опадів, вночі 12-14°, вдень до +24°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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