Июнь придет с дождями, но осадки прогнозируют не везде

Последние дни мая и начало лета будут дождливыми, однако 1 июня осадки ожидаются только на западе и юго-востоке.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "30 мая ночью в западных и восточных областях, днем в Украине, кроме запада, 31 мая на Левобережье, в Крыму и в западных областях небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами с грозой".

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Детали: Температура ночью 9-16° (31 мая в западных областях 6-11°), днем в большинстве областей 18-25° (30 мая на западе страны 15-20°); в Карпатах ночью 3-10°, днем 11-18°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в пятницу небольшой дождь, ночью 12-14°, днем до +21°, в субботу без осадков, ночью 12-14°, днем до +24°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

1 июня в Украине преимущественно без осадков, лишь на юго-востоке страны, днем и на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь. Температура ночью 10-15°, днем 22-25°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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В Киеве в первый день лета переменная облачность, без осадков, ночью 12-14°, днем до +24°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.