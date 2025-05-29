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Київрада не змогла зібратись на засідання: Кличко заявив про тиск

Ірина БалачукЧетвер, 29 травня 2025, 14:20
Київрада не змогла зібратись на засідання: Кличко заявив про тиск
Кличко спілкується з депутатами у залі Київради. Скриншот з прямої трансляції засідання Київради в YouTube

29 травня мало відбутися засідання Київради, але провести його не змогли через відсутність кворуму. Депутатів чекали понад годину, після чого мер Києва Віталій Кличко, який наразі веде засідання, заявив про тиск і про перенесення засідання.

Джерело: трансляція засідання Київради на YouTube

Деталі: Засідання було призначено на 10 ранку. На його початку Кличко повідомив, що в холі зареєстровано 68 депутатів, а в залі присутні лише 46. Він закликав колег повертатися до зали, вставляти картки для голосування і починати роботу.

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Через годину у залі було 52 людини. Кличко заявив, що ті хто зареєструвались у холі, не хочуть брати участь у засіданні. Він покликав на консультацію голів фракцій.

Ще через якийсь час мер знову провів сигнальне голосування. Воно показало, що в залі присутні лише 53 депутати.

Пряма мова Кличка: "Те, що в холі зареєстровано 70 депутатів, а в залі лише 53 свідчить, що частина депутатів не хоче працювати, з одного боку, а з іншого боку тиск на місцеве самоврядування триває. Він ще більше посилюється. І тривають спроби зірвати роботу Київради, щоб вона не збиралася і була недієздатною".

Деталі: Хто саме чинить тиск і перешкоджає депутатам прийти на зсідання, міський голова не уточнив.

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Однак він додав, що ці людини способів не добирають – мовляв, одним депутатам перешкоджають у їх присутності на засіданнях за допомогою допитів і обшуків, інших "залякують кримінальними справами", а тих, хто проходить військову службу, "умисно" не відпускають на засідання.

Кличко додав, що 29 травня на засідання Київради мали ухвалити важливі для життєзабезпечення міста рішення.

Зокрема, за його словами, планували внести зміни до програми економічного та соціального розвитку й бюджету столиці, обговорити фінансування будівництва та облаштування захисних споруд, підготовку до наступного опалювального сезону, до нового навчального року. А також виділити гроші на оновлення та будівництво об’єктів транспортної інфраструктури, зокрема і метро на Виноградар.

Мер запропонував провести наступне засідання Київради 10 червня. Це питання ще мають обговорити з головами фракцій.

Довідково. Загальний склад Київради становить 120 депутатів. Пленарне засідання вважається повноважним, якщо у ньому бере участь більше ніж половина депутатів від загального складу Київради. Присутність депутата Київради та його участь у засіданні підтверджується перебуванням його персональної картки в електронній системі для голосування.

КиївВіталій Кличко
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