Киевсовет не смог собраться на заседание: Кличко заявил о давлении

Кличко общается с депутатами в зале Киевсовета. Скриншот с прямой трансляции заседания Киевсовета в YouTube

29 мая должно было состояться заседание Киевсовета, но провести его не смогли из-за отсутствия кворума. Депутатов ждали более часа, после чего мэр Киева Виталий Кличко, который сейчас ведет заседания, заявил о давлении и о переносе заседания.

Источник: трансляция заседания Киевсовета на YouTube

Детали: Заседание было назначено на 10 утра. Сначала Кличко сообщил, что в холле зарегистрировано 68 депутатов, а в зале присутствуют только 46. Он призвал коллег возвращаться в зал, вставлять карточки для голосования и начинать работу.

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Через час в зале было 52 человека. Кличко заявил, что те, кто зарегистрировались в холле, не хотят участвовать в заседании. Он позвал на консультацию глав фракций.

Еще через некоторое время мэр снова провел сигнальное голосование. Оно показало, что в зале присутствуют только 53 депутата.

Прямая речь Кличко: "То, что в холле зарегистрировано 70 депутатов, а в зале только 53 говорит о том, что часть депутатов не хочет работать – это с одной стороны. А с другой стороны давление на местное самоуправление продолжается. Оно еще больше усиливается. И продолжаются попытки сорвать работу Киевсовета, чтобы он не собирался и был недееспособным".

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Детали: Кто именно оказывает давление и препятствует депутатам прийти на заседание, городской голова не уточнил.

Однако он добавил, что эти люди способов не выбирают – мол, одним депутатам препятствуют в их присутствии на заседаниях с помощью допросов и обысков, других "запугивают уголовными делами", а тех, кто проходит военную службу, "умышленно" не отпускают на заседания.

Кличко добавил, что 29 мая на заседании Киевсовета должны были принять важные для жизнеобеспечения города решения.

В частности, по его словам, планировали внести изменения в программу экономического и социального развития и бюджет столицы, обсудить финансирование строительства и обустройства защитных сооружений, подготовку к следующему отопительному сезону, к новому учебному году. А также выделить деньги на обновление и строительство объектов транспортной инфраструктуры, в том числе и метро на Виноградарь.

Мэр предложил провести следующее заседание Киевсовета 10 июня. Этот вопрос еще должны обсудить с главами фракций.

Справка. Общий состав Киевсовета составляет 120 депутатов. Пленарное заседание считается полномочным, если в нем принимает участие более половины депутатов от общего состава Киевсовета. Присутствие депутата Киевсовета и его участие в заседании подтверждается нахождением его персональной карточки в электронной системе для голосования.