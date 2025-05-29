Веніславський: Темпи мобілізації знизились, але дозволяють тримати фронт

Депутат від партії "Слуга народу", член комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що нинішні темпи мобілізації дозволяють тримати лінію фронту, хоча і знизились.

Джерело: брифінг Веніславського в Media Center Ukraine

Пряма мова Веніславського: "Цифри мобілізації — це інформація з обмеженим доступом, тому я не можу назвати конкретні дані, але орієнтовно можу сказати, що після ухвалення нової редакції закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" був певний сплеск мобілізації, потім він дещо спав і вже декілька місяців тримається на одному рівні".

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Деталі: За його словами, влада хотіла би, щоби темпи мобілізації були вищими. "Але ті темпи, які є сьогодні, дозволяють тримати лінію фронту та давати відсіч ворогу на нинішньому рівні", - зазначив Веніславський.

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Що було раніше: У квітні президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, до 6 серпня.