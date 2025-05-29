Вениславский: Темпы мобилизации снизились, но позволяют держать фронт

Депутат от партии "Слуга народа", член комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что нынешние темпы мобилизации позволяют держать линию фронта, хотя и снизились.

Источник: брифинг Вениславского в Media Center Ukraine

Прямая речь Вениславского: "Цифры мобилизации - это информация с ограниченным доступом, поэтому я не могу назвать конкретные данные, но ориентировочно могу сказать, что после принятия новой редакции закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" был определенный всплеск мобилизации, потом он несколько спал и уже несколько месяцев держится на одном уровне".

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Детали: По его словам, власть хотела бы, чтобы темпы мобилизации были выше. "Но те темпы, которые есть сегодня, позволяют держать линию фронта и давать отпор врагу на нынешнем уровне", - отметил Вениславский.

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Что предшествовало: В апреле президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения всеобщей мобилизации на 90 дней, до 6 августа.