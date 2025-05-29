Під американським журналістом в Києві обвалився балкон

У Подільському районі української столиці американський журналіст Крістофер Волтерс, який приїхав в Україну робити матеріал про війну, обвалився на землю разом з балконом, на якому стояв. Іноземець зазнав травмування.

Джерело: голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram, сам Волтерс в Instagram

Деталі: За словами Ткаченка, падіння сталося прямо перед входом в під'їзд багатоквартирного будинку. "Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності", - прокоментував київський чиновник.

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Хоча Ткаченко і написав, що "на громадянина США впав балкон", сам Волтерс пояснив у соцмережі, що вони падали з балконом разом.

Ткаченко повідомив, що "терміново доручив" новопризначеному голові Подільської райдержадміністрації Володимиру Наконечному вийти на зв'язок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль і провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності.

Пряма мова Ткаченка: "Ми надамо всю допомогу. А потім буде серйозна розмова з районними керуючим компаніями".

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Фото: скирншот відео Кріса Волтерса в інстаграмі

Більше деталей: Кріс Волтерс є американським журналістом, який документує російські злочини в Україні. Іноземець знаходився на балконі на другому поверсі, коли той несподівано обвалився.

Журналіста забрала машина швидкої допомоги.

Пряма мова Волтерса: "У центрі столиці ось так падають балкони… Балкон, під котрим люди проходять до під'їзду. В той час коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність!"