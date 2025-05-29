Под американским журналистом в Киеве обрушился балкон

В Подольском районе украинской столицы американский журналист Кристофер Волтерс, приехавший в Украину делать материал о войне, обрушился на землю вместе с балконом, на котором стоял. Иностранец получил травмы.

Источник: глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, сам Волтерс в Instagram

Детали: По словам Ткаченко, падение произошло прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома. "Это не вражеская атака, а следствие многолетнего бездействия", - прокомментировал киевский чиновник.

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Хотя Ткаченко и написал, что "на гражданина США упал балкон", сам Волтерс объяснил в соцсети, что они падали с балконом вместе.

Ткаченко сообщил, что "срочно поручил" новоназначенному главе Подольской райгосадминистрации Владимиру Наконечному выйти на связь с пострадавшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль и провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности.

Прямая речь Ткаченко: "Мы окажем всю помощь. А потом будет серьезный разговор с районными управляющими компаниями".

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Фото: скриншот видео Криса Волтерса в инстаграме

Больше деталей: Крис Уолтерс — американский журналист, который документирует российские преступления в Украине. Иностранец находился на балконе на втором этаже, когда тот неожиданно обрушился.

Журналиста увезла машина скорой помощи.

Прямая речь Волтерса: "В центре столицы вот так падают балконы... Балкон, под которым люди проходят к подъезду. В то время как летают ракеты и дроны, нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности!"