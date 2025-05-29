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Мерц відповів Венсу, який питав, за що бореться і захищає Європа

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Четвер, 29 травня 2025, 15:55
Мерц відповів Венсу, який питав, за що бореться і захищає Європа
Мерц. Ілюстративне фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у четвер заявив, що Європа готова, якщо буде потрібно, боротися за свої основоположні цінності – свободу і демократію, відповідаючи таким чином на неодноразову критику ЄС з боку адміністрації Трампа.

Джерело: "Європейська правда", Мерц на церемонії вручення президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн премії імені Карла Великого, Reuters

Деталі: Мерц згадав промову віцепрезидента США Джей Ді Венса в Мюнхені в лютому, під час якої той різко розкритикував Європу за нібито відступ від свободи слова.

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Заява Мерца пролунала наступного дня після того, як США оголосили про запровадження обмежень на в’їзд для іноземців, яких вважають причетними до цензури щодо американців.

"Віцепрезидент США Джей Ді Венс поставив нам це запитання на свій лад у Мюнхені на початку року: що саме ми, європейці, разом захищаємо? За що ми стоїмо разом?" – сказав Мерц.

"Пані та панове, у нас є не просто якась відповідь. У нас є найсильніша й найкраща відповідь, яку тільки можна уявити", – підкреслив він.

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"А саме: ми, в Європі, стоїмо за те, що – протягом століть, через численні випробування і катастрофи – ми разом усвідомили, розвинули, досягли і за що боролися: переконання, що свобода і демократія – це цінності, які варті того, щоб за них твердо стояти і, якщо буде потрібно, боротися за їхнє збереження", – сказав канцлер.

Мерц також заявив, що Німеччина не залишатиметься осторонь у справі зміцнення Європи, і привітав "новий дух єдності" серед європейців. Він навів як приклад підтримку України та оновлення торговельних і оборонних відносин із Британією, яке відбулося раніше цього місяця.

НімеччинаЄвропаСША
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