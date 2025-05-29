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Мерц ответил Венсу, который спрашивал, за что борется и защищает Европа

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоЧетверг, 29 мая 2025, 15:55
Мерц ответил Венсу, который спрашивал, за что борется и защищает Европа
Мерц. Иллюстративное фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг заявил, что Европа готова, если потребуется, бороться за свои основополагающие ценности – свободу и демократию, отвечая таким образом на неоднократную критику ЕС со стороны администрации Трампа.

Источник: "Европейская правда", Мерц на церемонии вручения президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премии имени Карла Великого, Reuters

Детали: Мерц вспомнил речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене в феврале, во время которой тот резко раскритиковал Европу за якобы отступление от свободы слова.

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Заявление Мерца прозвучало на следующий день после того, как США объявили о введении ограничений на въезд для иностранцев, которых считают причастными к цензуре в отношении американцев.

"Вице-президент США Джей Ди Вэнс задал нам этот вопрос на свой лад в Мюнхене в начале года: что именно мы, европейцы, вместе защищаем? За что мы стоим вместе?" – сказал Мерц.

"Дамы и господа, у нас есть не просто какой-то ответ. У нас есть самый сильный и лучший ответ, который только можно представить", – подчеркнул он.

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"А именно: мы, в Европе, стоим за то, что – на протяжении веков, через многочисленные испытания и катастрофы – мы вместе осознали, развили, достигли и за что боролись: убеждение, что свобода и демократия – это ценности, которые стоят того, чтобы за них твердо стоять и, если потребуется, бороться за их сохранение", – сказал канцлер.

Мерц также заявил, что Германия не будет оставаться в стороне в деле укрепления Европы, и приветствовал "новый дух единства" среди европейцев. Он привел в пример поддержку Украины и обновление торговых и оборонных отношений с Британией, которое произошло ранее в этом месяце.

ГерманияЕвропаСША
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