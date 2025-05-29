Журналісти ідентифікували колаборантів, причетних до релігійних переслідувань в Мелітополі

Розслідувачі The Kyiv Independent ідентифікували колаборантів, які причетні до релігійних переслідувань на тимчасово окупованій частині Запорізької області, зокрема – у Мелітополі.

Джерело: документальний фільм-розслідування "Не буде Бога, крім їхнього"

Деталі: Зокрема журналісти зв'язались з чоловіком, який нині очолює "відділ роботи з релігійними організаціями" російської окупаційної військово-цивільної адміністрації у Запорізькій області. Його ім’я – Артем Шарлай

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Він у Мелітополі займається утисками українських церков. Чоловік із Запоріжжя, де відстоював проросійські позиції ще з початку 2000-х. Під час Революції Гідності брав участь в місцевому "Антимайдані", а з початком російсько-української війни приєднався до незаконних збройних формувань "ДНР". Згодом зник із публічного простору, щоб повернутися туди у 2022 році й розгорнути боротьбу із "сектами" на окупованій території.

Він розповів журналістам про своїх співробітників: Андрія Зінченка, В’ячеслава Литвиненка та Олександра Данилова. Останній ще до анексії Криму довгий час працював на адміністративних посадах середнього рівня і займав відверто проросійську позицію.

Вже після початку повномасштабного вторгнення переїхав у Мелітополь, і зараз очолює департамент внутрішньої політики в окупаційній адміністрації.

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Євген Балицький, колишній депутат Верховної Ради, який перейшов на бік Росії після початку повномасштабного вторгнення, підписав розпорядження про заборону церков. Цими розпорядженнями він також позбавив їх усього рухомого та нерухомого майна.

Саме Балицький, як очільник адміністрації, координує переслідування українських церков у Мелітополі.

Нині у відібраних приміщеннях церков розташовані органи російської окупаційної влади. В приміщенні церкви "Нове покоління" – "Міністерство молоді Запорізької області", церкви "Благодать" – "Міністерство культури", церкви "Слово життя" – департаменту "Міністерства внутрішніх справ".