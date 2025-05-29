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Журналисты идентифицировали коллаборационистов, причастных к религиозным преследованиям в Мелитополе

Украинская правдаЧетверг, 29 мая 2025, 18:43
Журналисты идентифицировали коллаборационистов, причастных к религиозным преследованиям в Мелитополе
фото - getty images

Расследователи The Kyiv Independent идентифицировали коллаборационистов, причастных к религиозным преследованиям на временно оккупированной части Запорожской области, в частности – в Мелитополе.

Источник: документальный фильм-расследование "Не будет Бога, кроме их"

Детали: В частности журналисты связались с мужчиной, который сейчас возглавляет "отдел работы с религиозными организациями" российской оккупационной военно-гражданской администрации в Запорожской области. Его имя – Артем Шарлай

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Он в Мелитополе занимается притеснениями украинских церквей. Мужчина из Запорожья, где отстаивал пророссийские позиции еще с начала 2000-х. Во время Революции Достоинства участвовал в местном "Антимайдане", а с началом российско-украинской войны присоединился к незаконным вооруженным формированиям "ДНР". Впоследствии исчез из публичного пространства, чтобы вернуться туда в 2022 году и развернуть борьбу с "сектами" на оккупированной территории.

Он рассказал журналистам о своих сотрудниках: Андрее Зинченко, Вячеславе Литвиненко и Александре Данилове. Последний еще до аннексии Крыма долгое время работал на административных должностях среднего уровня и занимал откровенно пророссийскую позицию.

Уже после начала полномасштабного вторжения переехал в Мелитополь, и сейчас возглавляет департамент внутренней политики в оккупационной администрации.

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Евгений Балицкий, бывший депутат Верховной Рады, который перешел на сторону России после начала полномасштабного вторжения, подписал распоряжение о запрете церквей. Этими распоряжениями он также лишил их всего движимого и недвижимого имущества.

Именно Балицкий, как глава администрации, координирует преследование украинских церквей в Мелитополе.

Сейчас в отобранных помещениях церквей расположены органы российской оккупационной власти. В помещении церкви "Новое поколение" – "Министерство молодежи Запорожской области", церкви "Благодать" – "Министерство культуры", церкви "Слово жизни" – департамента "Министерства внутренних дел".

оккупацияцерковьрелигияРосcия
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