Ізраїль погодиться на план перемир’я з ХАМАС, запропонований США – ЗМІ

Уряд Ізраїлю готовий виконати план перемир’я і обміну заручниками з бойовиками ХАМАС, запропонований спецпосланцем президента США Стіва Віткоффа.

Джерело: про це з посиланням на свої джерела повідомляє кореспондент Axios Барак Равід, пише "Європейська правда"

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Деталі: Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу нібито сказав родинам заручників 29 травня, що готовий реалізовувати план припинення вогню та обмінів, викладений у пропозиції спецпосланця Трама з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа. Цю інформацію журналіст отримав від особи, присутньої на зустрічі.

У ХАМАС, за його даними, невдоволені пропозицією Віткоффа і вважають, що вона надто орієнтована на Ізраїль.

У пропозиції Віткоффа нібито немає чітких гарантій з боку США, які мали б забезпечити, що тимчасове перемир’я стане кроком до тривалої зупинки бойових дій.

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Також пропозиція не гарантує, що якщо перемовини між сторонами триватимуть понад 60 днів, то початковий термін припинення вогню також продовжать і Ізраїль не зможе в односторонньому порядку порушити його.

За словами цього джерела, у керівництві ХАМАС ще не дали негативної відповіді на пропозицію, хоч і висловилюють невдоволення нею.

"Високопосадовець Ізраїлю повідомив мені, що, за прогнозом розвідувальних служб Ізраїлю, ХАМАС збирається відкинути пропозицію", – зазначив Барак Равід.

Перед цим Axios повідомляли, що США вірять у близький "прорив" у перемовинах для припинення бойових дій у секторі Гази.

Останні два тижні Віткофф вів перемовини з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та його радником Роном Дермером, а також – через палестинсько-американського бізнесмена Бішару Бахбаха – з лідерами ХАМАС у Досі, столиці Катару.

Нагадаємо, європейські держави посилюють тиск на ізраїльську владу, звинувачуючи її у порушенні гуманітарного права в секторі Гази та блокуванні гуманітарної допомоги для цивільного населення.