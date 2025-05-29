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Израиль согласен на план перемирия с ХАМАС, предложенный США – СМИ

Мария Емец, Евгений КизиловЧетверг, 29 мая 2025, 20:55

Правительство Израиля готово выполнить план перемирия и обмена заложниками с боевиками ХАМАС, предложенный спецпосланником президента США Стивом Виткоффом.

Источник: об этом со ссылкой на свои источники сообщает корреспондент Axios Барак Равид, пишет "Европейская правда"

Детали: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы сказал семьям заложников 29 мая, что готов реализовывать план прекращения огня и обменов, изложенный в предложении спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Виткоффа. Эту информацию журналист получил от лица, присутствовавшего на встрече.

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В ХАМАС, по его данным, недовольны предложением Виткоффа и считают, что оно слишком ориентировано на Израиль.

В предложении Виткоффа якобы нет четких гарантий со стороны США, которые должны были бы обеспечить, что временное перемирие станет шагом к длительной остановке боевых действий.

Также предложение не гарантирует, что если переговоры между сторонами продлятся более 60 дней, то первоначальный срок прекращения огня также продлят и Израиль не сможет в одностороннем порядке нарушить его.

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По словам этого источника, в руководстве ХАМАС еще не дали отрицательного ответа на предложение, хотя и выражают недовольство им.

"Высокопоставленный чиновник Израиля сообщил мне, что, по прогнозу разведывательных служб Израиля, ХАМАС собирается отклонить предложение", – отметил Барак Равид.

Перед этим Axios сообщали, что США верят в близкий "прорыв" в переговорах о прекращении боевых действий в секторе Газа.

Последние две недели Виткофф вел переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и его советником Роном Дермером, а также – через палестинско-американского бизнесмена Бишару Бахбаха – с лидерами ХАМАС в Дохе, столице Катара.

Напомним, европейские государства усиливают давление на израильские власти, обвиняя их в нарушении гуманитарного права в секторе Газа и блокировании гуманитарной помощи для гражданского населения.

ИзраильХАМАСперемириеСША
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