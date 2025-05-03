Перед візитом Трампа США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $3,5 млрд

Напередодні візиту президента Дональда Трампа США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на суму близько 3,5 мільярдів доларів.

Джерело: Bloomberg

Деталі: У публікації зазначають, що це схвалення відбулося, оскільки Вашингтон прагне зміцнити зв'язки з ключовим партнером і посилити тиск проти Ірану.

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Державний департамент повідомив Конгрес про можливий продаж Саудівській Аравії 1000 новітніх ракет середнього радіусу дії AIM-120C-8 класу "повітря-повітря" і 50 секцій наведення, а також логістичної та програмної підтримки.

Схвалюючи продаж, США назвали Саудівську Аравію "країною-партнером, яка сприяє політичній стабільності та економічному прогресу в регіоні Перської затоки".

Трамп відвідає Саудівську Аравію в середині травня під час поїздки, яка також включатиме візити в Об'єднані Арабські Емірати і Катар.

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Що передувало: Трамп заявив, що відвідає Саудівську Аравію після того, як країна погодиться витратити 1 трильйон доларів на закупівлю американської військової техніки та інших товарів.