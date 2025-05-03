США створюють нову військову зону вздовж кордону з Мексикою

Американські військові створили другу військову зону вздовж кордону з Мексикою, додавши територію в Техасі, де війська можуть тимчасово затримувати мігрантів або порушників кордону, після того, як минулого місяця ще одна така зона була визначена в Нью-Мексико.

Джерело: Reuters

Деталі: Пізно ввечері в четвер американські військові заявили, що створили "Техаську зону національної оборони" – це смуга завдовжки 63 милі, що простягається на схід від кордону Техасу і Нью-Мексико в Ель-Пасо.

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Митно-прикордонна служба США зберігає юрисдикцію над нелегальними перетинами кордону в цьому районі, і війська передаватимуть затриманих мігрантів прикордонному патрулю США або іншим цивільним правоохоронним органам.

За даними прокуратури штату Нью-Мексико, 82 мігрантам були пред'явлені звинувачення за перетин кордону військової зони штату Нью-Мексико. Американські війська не затримували жодного з них, ними займалися співробітники Прикордонно-митної служби.

Ця зона призначена для того, щоб дозволити адміністрації Трампа використовувати війська для затримання мігрантів, не посилаючись на Акт про повстання 1807 року, який надає президенту повноваження використовувати американських військових для придушення таких подій, як громадянські заворушення.

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Зараз на кордоні перебуває близько 11 900 військовослужбовців. За даними уряду, кількість мігрантів, спійманих на нелегальному перетині кордону в березні, впала до найнижчого рівня за всю історію спостережень.

Президент Дональд Трамп розпочав агресивну імміграційну кампанію з моменту вступу на посаду, збільшивши кількість військ на південному кордоні і пообіцявши депортувати мільйони іммігрантів, які перебувають у Сполучених Штатах нелегально.

У квітні адміністрація Трампа заявила, що визначила смугу площею 440 квадратних кілометрів вздовж основи Нью-Мексико як "Зону національної оборони".

Нагадаємо: На початку березня Гегсет відправив близько 3 тисяч військових, зокрема моторизовану бригаду з бойовими броньованими машинами "Страйкер" та авіаційний підрозділ із вертольотами на кордон з Мексикою, з метою "закриття кордону і захисту територіальної цілісності Сполучених Штатів".

У квітні Трамп видав директиву, згідно з якою військові отримують контроль над федеральними землями вздовж американо-мексиканського кордону.