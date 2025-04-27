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Трамп хоче "сміливого правосуддя", щоб "вигнати" мігрантів зі США

Ольга Глущенко Неділя, 27 квітня 2025, 02:54
Трамп хоче сміливого правосуддя, щоб вигнати мігрантів зі США
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країні потрібне "сміливе правосуддя" для здійснення жорсткої міграційної політики.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "Нам потрібне сміливе правосуддя в нашій країні.

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Якщо суди не дозволять те, що нам дозволяли робити протягом 250 років, Америка вже не зможе бути такою, як раніше.

Шахрай Джо Байден (колишній президент США – ред.) знищить нашу країну своїм безумством щодо відкритих кордонів".

Деталі: На думку Трампа, політика відкритих кордонів дозволила в'їжджати у США "злочинцям".

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Пряма мова Трампа: "Вбивці, наркоторговці, члени банд і навіть психічно хворі знайдуть домівку в нашій країні, сіючи хаос, якого ми ніколи раніше не бачили".

Деталі: Трамп додав, що "неможливо проводити суди над мільйонами і мільйонами людей".

Пряма мова Трампа: "Ми знаємо, хто ці злочинці, і ми повинні вигнати їх із США – і якнайшвидше!"

Передісторія

  • Адміністрація Трампа ухвалила рішення скасувати тимчасовий правовий статус для 530 тисяч громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, що може зробити багатьох з них вразливими до депортації.
  • За даними видання The Washington Post, адміністрація  Трампа розробляє план масової депортації, у розмовах згадується цифра 1 мільйон осіб за рік.

ТрампСШАміграція
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