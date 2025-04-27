Трамп хоче "сміливого правосуддя", щоб "вигнати" мігрантів зі США
Президент США Дональд Трамп заявив, що його країні потрібне "сміливе правосуддя" для здійснення жорсткої міграційної політики.
Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social
Пряма мова Трампа: "Нам потрібне сміливе правосуддя в нашій країні.
Якщо суди не дозволять те, що нам дозволяли робити протягом 250 років, Америка вже не зможе бути такою, як раніше.
Шахрай Джо Байден (колишній президент США – ред.) знищить нашу країну своїм безумством щодо відкритих кордонів".
Деталі: На думку Трампа, політика відкритих кордонів дозволила в'їжджати у США "злочинцям".
Пряма мова Трампа: "Вбивці, наркоторговці, члени банд і навіть психічно хворі знайдуть домівку в нашій країні, сіючи хаос, якого ми ніколи раніше не бачили".
Деталі: Трамп додав, що "неможливо проводити суди над мільйонами і мільйонами людей".
Пряма мова Трампа: "Ми знаємо, хто ці злочинці, і ми повинні вигнати їх із США – і якнайшвидше!"
Передісторія:
- Адміністрація Трампа ухвалила рішення скасувати тимчасовий правовий статус для 530 тисяч громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, що може зробити багатьох з них вразливими до депортації.
- За даними видання The Washington Post, адміністрація Трампа розробляє план масової депортації, у розмовах згадується цифра 1 мільйон осіб за рік.