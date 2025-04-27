Трамп хоче "сміливого правосуддя", щоб "вигнати" мігрантів зі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країні потрібне "сміливе правосуддя" для здійснення жорсткої міграційної політики.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "Нам потрібне сміливе правосуддя в нашій країні.

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Якщо суди не дозволять те, що нам дозволяли робити протягом 250 років, Америка вже не зможе бути такою, як раніше.

Шахрай Джо Байден (колишній президент США – ред.) знищить нашу країну своїм безумством щодо відкритих кордонів".

Деталі: На думку Трампа, політика відкритих кордонів дозволила в'їжджати у США "злочинцям".

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Пряма мова Трампа: "Вбивці, наркоторговці, члени банд і навіть психічно хворі знайдуть домівку в нашій країні, сіючи хаос, якого ми ніколи раніше не бачили".

Деталі: Трамп додав, що "неможливо проводити суди над мільйонами і мільйонами людей".

Пряма мова Трампа: "Ми знаємо, хто ці злочинці, і ми повинні вигнати їх із США – і якнайшвидше!"

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