Медведєв і Захарова відповіли Зеленському: "10 травня у Києві може не настати"
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв і прессекретарка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова погрозами відповіли президенту Володимиру Зеленському, який відмовився погоджуватися на "триденне перемир'я" на День перемоги.
Джерело: Медведєв і Захарова в Telegram
Деталі: Медведєву не сподобалося, що Зеленський не може гарантувати безпеку гостей Москви 9 травня, оскільки це чужа країна.
Пряма мова Медведєва: "А хто шукає його гарантій? Просто словесна провокація. Не більше.
Гн*да розуміє, що в разі реальної провокації на День перемоги ніхто не гарантує, що в Києві настане 10 травня".
Деталі: Захарова тим часом повідомила, що Зеленський "зрадив власного діда-ветерана".
Пряма мова Захарової: "Але сьогодні він пробив і це дно: тепер він погрожує фізичною небезпекою ще й ветеранам, які у святий день прийдуть на паради та урочисті заходи.
... Фраза про те, що він "не гарантує безпеку на 9 Травня на території Росії", оскільки це не його зона відповідальності, є, звісно, прямою загрозою".
Нагадаємо: Зеленський не підтримав ідею Путіна про триденне перемир'я на ті дні.