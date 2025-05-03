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Медведєв і Захарова відповіли Зеленському: "10 травня у Києві може не настати"

Роман ПетренкоСубота, 3 травня 2025, 15:21
Медведєв і Захарова відповіли Зеленському: 10 травня у Києві може не настати
фото: news ru

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв і прессекретарка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова погрозами відповіли президенту Володимиру Зеленському, який відмовився погоджуватися на "триденне перемир'я" на День перемоги.

Джерело: Медведєв і Захарова в Telegram

Деталі: Медведєву не сподобалося, що Зеленський не може гарантувати безпеку гостей Москви 9 травня, оскільки це чужа країна.

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Пряма мова Медведєва: "А хто шукає його гарантій? Просто словесна провокація. Не більше.

Гн*да розуміє, що в разі реальної провокації на День перемоги ніхто не гарантує, що в Києві настане 10 травня".

Деталі: Захарова тим часом повідомила, що Зеленський "зрадив власного діда-ветерана".

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Пряма мова Захарової: "Але сьогодні він пробив і це дно: тепер він погрожує фізичною небезпекою ще й ветеранам, які у святий день прийдуть на паради та урочисті заходи.

... Фраза про те, що він "не гарантує безпеку на 9 Травня на території Росії", оскільки це не його зона відповідальності, є, звісно, прямою загрозою".

Нагадаємо: Зеленський не підтримав ідею Путіна про триденне перемир'я на ті дні.

МедведєвРосіяпропагандаДень Перемоги
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