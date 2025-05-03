Пакистан випробував балістичну ракету на тлі загострення відносин з Індією

У суботу, 3 травня, Пакистан провів випробування балістичної ракети Abdali з дальністю дії до 450 км. Це сталося на тлі різкого загострення відносин з Індією після теракту в курортному місті Пахалгам у спірному регіоні Кашмір.

Джерело: Associated Press

Деталі: Пакистанські військові заявили, що запуск мав на меті перевірити бойову готовність армії та ключові технічні параметри ракети, зокрема навігаційні системи та маневреність. Президент Асиф Алі Зардарі та прем’єр Шахбаз Шаріф привітали розробників із успішним тестуванням.

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Запуск був здійснений не в бік кордону з Індією, а в напрямку Аравійського моря або пустель Белуджистану.

Передісторія: