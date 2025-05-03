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Пакистан випробував балістичну ракету на тлі загострення відносин з Індією

Українська правдаСубота, 3 травня 2025, 20:30
Пакистан випробував балістичну ракету на тлі загострення відносин з Індією
Associated Press

У суботу, 3 травня, Пакистан провів випробування балістичної ракети Abdali з дальністю дії до 450 км. Це сталося на тлі різкого загострення відносин з Індією після теракту в курортному місті Пахалгам у спірному регіоні Кашмір.

Джерело: Associated Press

Деталі: Пакистанські військові заявили, що запуск мав на меті перевірити бойову готовність армії та ключові технічні параметри ракети, зокрема навігаційні системи та маневреність. Президент Асиф Алі Зардарі та прем’єр Шахбаз Шаріф привітали розробників із успішним тестуванням.

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Запуск був здійснений не в бік кордону з Індією, а в напрямку Аравійського моря або пустель Белуджистану.

Передісторія:

  • 29 квітня міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асиф заявив, що після атаки на туристів у Кашмірі військове вторгнення Індії є майже неминучим.
  • 23 квітня 26 людей загинуливнаслідок збройного нападу бойовиків на туристів у місті Пахалгам, розташованому в індійському Кашмірі, що стало наймасштабнішим нападом на цивільних у регіоні за останні роки.

АзіяІндіяПакистанзброя
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