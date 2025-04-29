Reuters: Пакистан попередив про неминучість вторгнення Індії після нападу в Кашмірі

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асиф заявив, що після недавньої атаки на туристів у Кашмірі військове вторгнення Індії є майже неминучим, що ще більше загострює напруження між двома ядерними державами.

Джерело: Reuters

Пряма мова Асифа: "Ми посилили наші сили, тому що це те, що зараз неминуче. Тому в цій ситуації потрібно прийняти деякі стратегічні рішення, тому ці рішення були прийняті".

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Деталі: Після нападу в Кашмірі, внаслідок якого загинули 26 людей, в Індії здійнялася хвиля обурення. У країні, де переважають індуїсти, лунають заклики до рішучих дій проти Пакистану, більшість населення якого – мусульмани. Індія звинувачує сусіда в підтримці бойовиків у спірному регіоні Кашмір, через який держави вже кілька разів воювали.

За інформацією Reuters, міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асиф заявив , що Індія посилює ворожу риторику, а військові Пакистану вже поінформували уряд про можливу підготовку нападу. Хоча деталі він не розкрив, але назвав індійське вторгнення "неминучим".

Індійські міністерства оборони й закордонних справ поки не прокоментували ці заяви. Після нападу Індія оголосила, що нападниками були громадяни Пакистану. Ісламабад це заперечує та вимагає незалежного розслідування. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв знайти і покарати винних.

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Асіф підкреслив, що Пакистан перебуває у стані підвищеної бойової готовності, але застосує ядерну зброю лише у випадку прямої загрози для країни. Він також повідомив, що Ісламабад вже звернувся за підтримкою до союзників – країн Перської затоки, Китаю, США, Великобританії та інших. За його словами, деякі країни з регіону вже виступили як посередники.

Водночас після теракту Індія припинила дію Індуського водного договору – важливої міждержавної угоди про розподіл річкових ресурсів. Пакистан у відповідь закрив повітряний простір для індійських літаків.

Асіф заявив, що припинення дії водного договору – це "акт війни", адже він життєво важливий для населення. Пакистан вже звернувся до міжнародних організацій, зокрема Світового банку, з вимогою захистити цю угоду.

Також Індія знову звинуватила Пакистан у підтримці радикальних угруповань, які стояли за терактами в Мумбаї 2008 року, коли загинуло понад 166 людей. Ісламабад це заперечує.

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