З'явилося нове відео зруйнованого окупантами Торецька

Військові 4-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони ГШ ім. генерал-полковника Г. Воробйова опублікували кадри зруйнованого в ході боїв з окупантами Торецька Донецької області.

Джерело: телеграм-канал батальйону

Зруйнований Торецьк. Відео: телеграм-канал 4-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони ГШ ім. генерал-полковника Г. Воробйова pic.twitter.com/ZM736UORyr Реклама: May 3, 2025

Деталі: В описі йдеться, що битва за Торецьк триває вже майже рік.

З відео видно, що в місті практично немає вцілілих будинків.

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Що передувало: 21 лютого оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" оприлюднило відео про те, як російські окупанти перетворюють Часів Яр і Торецьк на Донеччині та Білогорівку Луганської області на руїни: випалили промзони, рівняють із землею цілі житлові квартали.

31 березня в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що в Торецьку тривають міські бої, російські окупанти намагаються зайти в тил українським бійцям підземними комунікаціями.

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