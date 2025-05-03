Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З'явилося нове відео зруйнованого окупантами Торецька

Катерина ТищенкоСубота, 3 травня 2025, 23:30
З'явилося нове відео зруйнованого окупантами Торецька
зруйнований Торецьк, скріншот відео 4 батальйону охорони 101 бригади

Військові 4-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони ГШ ім. генерал-полковника Г. Воробйова опублікували кадри зруйнованого в ході боїв з окупантами Торецька Донецької області.

Джерело: телеграм-канал батальйону

Деталі: В описі йдеться, що битва за Торецьк триває вже майже рік.

З відео видно, що в місті практично немає вцілілих будинків.

РЕКЛАМА:

Що передувало: 21 лютого оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" оприлюднило відео про те, як російські окупанти перетворюють Часів Яр і Торецьк на Донеччині та Білогорівку Луганської області на руїни: випалили промзони, рівняють із землею цілі житлові квартали.

31 березня в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що в Торецьку тривають міські бої, російські окупанти намагаються зайти в тил українським бійцям підземними комунікаціями.

Читайте також: Росія наступає на Нью-Йорк і Торецьк та вбиває цивільних – фоторепортаж УП

Українська армія веде важкі бої й, на жаль, відступає на ключових напрямках фронту. Що це означає – пояснення та карти

Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновленоВучича виписали з лікарні, він тимчасово скасував усі заходи
Зеленський: Сили оборони "відмінусували" другий російський літак за добу
Сійярто відповів Зеленському на критику щодо блокування вступу України в ЄС
Індія знизила рівень представництва на параді в Москві 9 травня
Волцу, який втратив роботу, пропонували кілька посад на вибір – CBS
Український безпілотний катер вперше в історії збив російський літак
Усі новини...
Донецька область
Росіяни вбили щонайменше двох людей на Донеччині в суботу
Росіяни тричі за день обстріляли Костянтинівку: поранено людину, пошкоджено газопровід
На Херсонщині та Донеччині – ще 5 загиблих цивільних
Останні новини
23:59
Європейський фестиваль "Українська весна" у Стокгольмі: чим запам'яталося відкриття
23:30
З'явилося нове відео зруйнованого окупантами Торецька
23:23
Як не проґавити шанс на материнство: що таке фертильність та коли "золотий вік" для вагітності
23:00
ОновленоВучича виписали з лікарні, він тимчасово скасував усі заходи
22:42
Росіяни зосередили атаки на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб
22:07
Зеленський анонсував нові санкції проти посередників, які допомагають Росії обходити обмеження
21:56
Зеленський: Сили оборони "відмінусували" другий російський літак за добу
21:15
ВідеоСпецпризначенці показали знищення ворожого міномета і гаубиці
21:10
Париж накрило різке похолодання і град
20:30
Пакистан випробував балістичну ракету на тлі загострення відносин з Індією
Усі новини...
Реклама:
Реклама: