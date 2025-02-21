"РФ перетворила міста на руїни": військові показали, як змінилися Білогорівка, Часів Яр і Торецьк

Російські окупанти перетворюють Часів Яр і Торецьк на Донеччині та Білогорівку Луганської області на руїни: випалили промзони, рівняють із землею цілі житлові квартали

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Луганськ"

Дослівно: "Вгризаючись у крейду, труби та шахти. Так підрозділи, які входять до складу ОТУ "Луганськ" боронили та продовжують боронити одні з найважчих напрямків на сході – Білогорівку, Часів Яр і Торецьк.

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Тривалий час ворог безжально перетворює ці міста на руїни – випалив промзони, розбив багатоповерхівки, руйнує до фундаменту цілі житлові квартали.

Сили оборони б’ються за кожен клаптик, за кожен метр, за кожен будинок, завдаючи противнику суттєвих втрат у живій силі та техніці".

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Деталі: Оприлюднене відео містить кадри з мирного життя цих міст та жахливих руїн, які залишає по собі руйнівний вогонь російських загарбників.

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