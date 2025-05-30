На Закарпатті місцеві жителі напали на прикордонників: є постраждалі

У селищі Великий Березний на Закарпатті місцеві мешканці напала на прикордонників під час перевірки. Внаслідок інциденту двоє військовослужбовців отримали травми.

Джерело: Західне регіональне управління ДПСУ, Поліція Закарпатської області

Деталі: Згідно з повідомленням прикордонників, інцидент стався ввечері 29 травня в одному з ромських поселень у Великому Березному. Прикордонники разом із поліцейськими та нацгвардійцями перевіряли інформацію про можливих організаторів схеми переправлення чоловіків призовного віку через українсько-словацький кордон.

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Дослівно ДПСУ: "Під час проведення опитування група громадян почала чинити активний опір правоохоронцям. Ініціатори конфлікту підбурювали решту громадян до вчинення протиправних дій, залучаючи жінок і неповнолітніх. Внаслідок цього, у прикордонників та службовий автотранспорт почали жбурляти каміння та цеглини".

Деталі: Щоб зупинити напад, силовики застосували спецзасоби, зокрема відкрили вогонь з вогнепальної зброї.

Двох прикордонників, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, госпіталізували. Також пошкоджено два службові автомобілі.

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У Нацполіції повідомили, що наразі затримали одного з нападників, тривають заходи для встановлення інших осіб, причетних до нападу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України ("Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу") та ст. 194 ККУ ("Умисне знищення або пошкодження майна").