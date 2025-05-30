На Закарпатье местные жители напали на пограничников: есть пострадавшие

В поселке Великий Березный в Закарпатье местные жители напали на пограничников во время проверки. В результате инцидента двое военнослужащих получили травмы.

Источник: Западное региональное управление ГПСУ, Полиция Закарпатской области

Детали: Согласно сообщению пограничников, инцидент произошел вечером 29 мая в одном из цыганских поселений в Великом Березном. Пограничники вместе с полицейскими и нацгвардейцами проверяли информацию о возможных организаторах схемы переправки мужчин призывного возраста через украинско-словацкую границу.

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Дословно ГПСУ: "Во время проведения опроса группа граждан начала оказывать активное сопротивление правоохранителям. Инициаторы конфликта подстрекали остальных граждан к совершению противоправных действий, привлекая женщин и несовершеннолетних. В результате в пограничников и служебный автотранспорт начали бросать камни и кирпичи".

Детали: Чтобы остановить нападение, силовики применили спецсредства, в частности открыли огонь из огнестрельного оружия.

Двое пограничников, получившие телесные повреждения средней тяжести, были госпитализированы. Также повреждены два служебных автомобиля.

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В Нацполиции сообщили, что на данный момент задержан один из нападавших, продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к нападению.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") и ст. 194 УК ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").